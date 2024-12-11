Жирона завершает подписание вратаря сборной Украины
Украинский игрок таки продолжит карьеру в Европе
Фото: Instagram
Голкипер сборной Украины U-19 Владислав Крапивцов продолжит карьеру в "Жироне", сообщает испанский журналист Нил Сола.
Согласно его данным, испанский клуб закрывает подписание украинского вратаря, который несколько недель тренировался с первой командой. 19-летний футболист уже прошел медицинское обследование.
Ранее в СМИ была информация, что Владислав зимой проведет сборы с "Полесьем".
Крапивцов – воспитанник "Днепра". В прошлом сезоне он выступал за юношескую команду днепрян, сыграв 25 матчей в чемпионате U-19. После снятия команды с УПЛ Крапивцов получил статус свободного агента. Ранее интерес к голкиперу приписывали неназванному клубу из Экстраклясы, немецкому "Вердеру" и английским "Саутгемптону", "Сандерленду" и "Халл Сити".
Напомним, в "Жироне" уже выступает один украинец – Виктор Цыганков.
Популярное сейчас
- "Дончане под мюнхенскими колесами". Шахтер – Бавария. Обзор послематчевой немецкой прессы
- Чуда не произошло. Шахтер - Бавария 1:5. Видео голов и обзор матча
- Шахтер потерял шансы на попадание в топ-8 ЛЧ. Турнирная таблица после матча с Баварией
- Компани спросили про возможное подписании Мудрика. Ответ тренера Баварии
- Девушка голкипера Шахтера похвасталась сумочкой за 120 тысяч гривен. ФОТО
- Красавица дня. Потенциальная невестка Бекхэма, в честь которой его сын сделал татуировку