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Жирона завершает подписание вратаря сборной Украины

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Украинский игрок таки продолжит карьеру в Европе

Жирона завершает подписание вратаря сборной Украины

Фото: Instagram

Новина українською

Голкипер сборной Украины U-19 Владислав Крапивцов продолжит карьеру в "Жироне", сообщает испанский журналист Нил Сола.

Согласно его данным, испанский клуб закрывает подписание украинского вратаря, который несколько недель тренировался с первой командой. 19-летний футболист уже прошел медицинское обследование.

Ранее в СМИ была информация, что Владислав зимой проведет сборы с "Полесьем".

Крапивцов – воспитанник "Днепра". В прошлом сезоне он выступал за юношескую команду днепрян, сыграв 25 матчей в чемпионате U-19. После снятия команды с УПЛ Крапивцов получил статус свободного агента. Ранее интерес к голкиперу приписывали неназванному клубу из Экстраклясы, немецкому "Вердеру" и английским "Саутгемптону", "Сандерленду" и "Халл Сити".

Напомним, в "Жироне" уже выступает один украинец – Виктор Цыганков.

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Жирона Владислав Крапивцов
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Источник:
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Опубликовал: Алина Ерофеева
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