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Футболисты Челси готовятся к игре в Лиге конференций. Был ли замечен на тренировке Мудрик?

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Украинец рискует пропустить следующую игру

Футболисты Челси готовятся к игре в Лиге конференций. Был ли замечен на тренировке Мудрик?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Михаил Мудрик рискует впервые в сезоне пропустить матч лондонского "Челси" в Лиге конференций.

Как сообщил журналист издания Football London Низаар Кинселла, 23-летний украинский вингер пропустил тренировку "Челси" перед матчем Лиги конференций с "Астаной".

Ранее Мудрик не попадал в заявку "синих" на матчи АПЛ с "Саутгемптоном" и "Тоттенхэмом" из-за болезни. Похоже, что она помешает ему сыграть и в еврокубковой игре, которая состоится в этот четверг, 12-го декабря.

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Добавим, что в активе Михаила Мудрика четыре матча за "Челси" в Лиге конференций. Украинец забил три гола и отдал три результативные передачи в этих поединках.

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Источник:
Nizaar Kinsella
Опубликовал: Андрей Журба
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