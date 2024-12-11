  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. СМИ рассекретели детали контракта украинского голкипера с Жироной
В тренде

СМИ рассекретели детали контракта украинского голкипера с Жироной

Наши за границей

Молодой футболист присоединится к команде Виктора Цыганкова

СМИ рассекретели детали контракта украинского голкипера с Жироной

uaf.ua

Новина українською

Как уже сообщалось, голкипер сборной Украины U-19 Владислав Крапивцов станет игроком "Жироны". Теперь стали известны детали.

Как сообщает ТаТоТаке, контракт 19-летнего футболиста будет рассчитан суммарно на 4 года. Однако его формула опциональна и предусматривает продления сотрудничества на определенных условиях после окончания базового срока.

Перед этим Владислав был на просмотре в "Челси" и "Арсенале", однако не остался в Англии из-за бюрократических проблем. Ранее в СМИ была информация, что он зимой проведет сборы с "Полесьем".

Крапивцов – воспитанник "Днепра". В прошлом сезоне он выступал за "Днепр-1", сыграв 25 матчей в чемпионате U-19. После снятия команды с УПЛ Крапивцов получил статус свободного агента. Ранее интерес к голкиперу приписывали неназванному клубу из Экстраклясы, немецкому "Вердеру" и английским "Саутгемптону", "Сандерленду" и "Халл Сити".

Напомним, в "Жироне" уже выступает один украинец – Виктор Цыганков.

По теме
yellow-arrow
Раньери прокомментировал физическое состояние Довбика перед игрой Ромы в Лиге Европы
yellow-arrow
Олимпиакос - Твенте. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 12.12.2024
yellow-arrow
Опытный экс-форвард Динамо отправился в Нигерию - в последний раз он играл два года назад
Жирона Владислав Крапивцов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости