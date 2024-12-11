СМИ рассекретели детали контракта украинского голкипера с Жироной
Молодой футболист присоединится к команде Виктора Цыганкова
uaf.ua
Как уже сообщалось, голкипер сборной Украины U-19 Владислав Крапивцов станет игроком "Жироны". Теперь стали известны детали.
Как сообщает ТаТоТаке, контракт 19-летнего футболиста будет рассчитан суммарно на 4 года. Однако его формула опциональна и предусматривает продления сотрудничества на определенных условиях после окончания базового срока.
Перед этим Владислав был на просмотре в "Челси" и "Арсенале", однако не остался в Англии из-за бюрократических проблем. Ранее в СМИ была информация, что он зимой проведет сборы с "Полесьем".
Крапивцов – воспитанник "Днепра". В прошлом сезоне он выступал за "Днепр-1", сыграв 25 матчей в чемпионате U-19. После снятия команды с УПЛ Крапивцов получил статус свободного агента. Ранее интерес к голкиперу приписывали неназванному клубу из Экстраклясы, немецкому "Вердеру" и английским "Саутгемптону", "Сандерленду" и "Халл Сити".
Напомним, в "Жироне" уже выступает один украинец – Виктор Цыганков.
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