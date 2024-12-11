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Попробует остановить Гризманна. Игнатенко выйдет в старте Слована на матч ЛЧ против Атлетико

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Стартовые составы команд

Попробует остановить Гризманна. Игнатенко выйдет в старте Слована на матч ЛЧ против Атлетико

skslovan.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 11 декабря, состоится матч 6-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором "Атлетико" примет братиславский "Слован".

Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.

В стартовом составе "Слована" выйдет украинский опорник Даниил Игнатенко. Интересно, что украинец будет играть центральнего защитника, так как коуч гостей избрал тактику с тремя центрбеками.

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