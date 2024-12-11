Попробует остановить Гризманна. Игнатенко выйдет в старте Слована на матч ЛЧ против Атлетико

Сегодня, 11 декабря, состоится матч 6-го тура основного раунда Лиги чемпионов , в котором "Атлетико" примет братиславский "Слован".

Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.

В стартовом составе "Слована" выйдет украинский опорник Даниил Игнатенко. Интересно, что украинец будет играть центральнего защитника, так как коуч гостей избрал тактику с тремя центрбеками.