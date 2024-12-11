Попробует остановить Гризманна. Игнатенко выйдет в старте Слована на матч ЛЧ против Атлетико
Стартовые составы команд
skslovan.com
Сегодня, 11 декабря, состоится матч 6-го тура основного раунда
Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.
В стартовом составе "Слована" выйдет украинский опорник Даниил Игнатенко. Интересно, что украинец будет играть центральнего защитника, так как коуч гостей избрал тактику с тремя центрбеками.
???? TEAM NEWS ???? pic.twitter.com/R9WtgFE7nX— Atlético de Madrid (@atletienglish) December 11, 2024
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