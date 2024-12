Зинченко и Трубин: кто сегодня сыграет в Лиге чемпионов?

Сегодня, 11 декабря, в вечернем слоте 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов , которые начнутся в 22:00, состоятся несколько матчей, два из которых будут наиболее интересны украинским болельщикам.

В одном из них лондонский "Арсенал" примет "Монако". Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко из-за травму вне заявки на матч.

Во втором поединке "Бенфика" примет "Болонью", и здесь украинец Анатолий Трубин займе т свое законное место в воротах в стартовом составе "орлов".

Текстовый онлайн матча "Арсенал" - "Монако".

Текстовый онлайн матча "Бенфика" - "Болонья".

