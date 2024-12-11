Зинченко и Трубин: кто сегодня сыграет в Лиге чемпионов?
Вечер Лиги чемпионов продолжается
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 11 декабря, в вечернем слоте 6-го тура группового раунда
В одном из них лондонский "Арсенал" примет "Монако". Украинский защитник "канониров" Александр Зинченко из-за травму вне заявки на матч.
Во втором поединке "Бенфика" примет "Болонью", и здесь украинец Анатолий Трубин займе т свое законное место в воротах в стартовом составе "орлов".
1️⃣1️⃣ ????????????????????????????!#SLBBOL • #UCL pic.twitter.com/n2txaVbRpw— SL Benfica (@SLBenfica) December 11, 2024
???? ???????????????????????????????? ⚪️— Arsenal (@Arsenal) December 11, 2024
???? Lewis-Skelly starts at left back
???? Merino partners Rice
⚡️Jesus up top
Let's move one step closer to the next stage, Gunners ????
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