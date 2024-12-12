Шацких - больше не тренер Пахтакора: известна новая должность легенды Динамо

Бывший форвард киевского "Динамо" Максим Шацких рассказал, что больше не является тренером "Пахтакора". Специалист получил должность вице-президента клуба.

– В турнирной таблице Группы В Азиатской Лиги чемпионов "Пахтакор" идет на 9–м месте с 4 очками. Какие шансы выйти в плей-офф?

– Абсолютно нормальные шансы. Только это уже будет делать другой тренер, потому что я теперь на другой должности в "Пахтакоре". Но шансы есть! Еще два матча осталось сыграть в Лиге чемпионов.

– А на какой должности вы будете работать теперь в "Пахтакоре"?

– Вице-президентом, - сказал Шацких для Sport.ua.