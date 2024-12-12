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Челси объявил заявку на матч против Астаны. Нашлось ли в ней место Мудрику?

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Челси объявил заявку на матч против Астаны. Нашлось ли в ней место Мудрику?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пресс-служба "Челси" обнародовала заявку команды на поединок против "Астаны" в Лиге конференций.

В данный список из 20 игроков не попал украинский вингер лондонского клуба Михаила Мудрик.

Ранее 23-летний украинец из-за болезни пропустил две последние игры "синих" в АПЛ против "Саутгемптона" (5:1) и "Тоттенхэма" (4:3).

Полная заявка "Челси":

Вратари: Филип Йоргенсен, Лукас Бергстром, Макс Меррик.

Защитники: Аксель Дисаси , Тосин Адарабиойо, Ренато Вейга, Джош Ачимпонг, Харрисон Мюррэй-Кэмпбелл, Ричард Олисе, Кайден Уилсон.

Полузащитники: Карни Чуквуэмека, Кирнан Дьюсбери-Холл, Киано Дайер, Сэм Рак-Сакьи, Харви Вейл.

Нападающие: Педро Нето, Ато Ампа, Тирик Жорж, Марк Гиу, Шумайра Мхеука.

Напомним, матч "Астана" - "Челси" пройдет сегодня, 12 декабря, в Казахстане. Начало - в 17:30 по Киеву.

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Астана Челси (Лондон) Михаил Мудрик Лига конференций
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Источник:
Chelsea
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
12.12.2024 в 12:39
А де ж Му?
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
12.12.2024 в 12:39
А де ж Му?
Ответить
0
0

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