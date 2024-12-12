Челси в ЛК на выезде сыграет с Астаной: выйдет ли Мудрик?
Украинец регулярно играет в ЛК, но не сегодня
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 12 декабря, состоится матч Лиги конференций, в котором "Астана" примет "Челси".
Матч начнется в 17:30 и уже известны стартовые составы команд.
В заявку гостей не попал украинский вингер Михаил Мудрик, он не полетел в Казахстан.
Ранее 23-летний украинец из-за болезни пропустил две последние игры "синих" в АПЛ против "Саутгемптона" (5:1) и "Тоттенхэма" (4:3).
Напомним, что UA-Футбол проведет
Your Blues in Kazakhstan. ????#CFC | #UECL pic.twitter.com/D4P9OTg8rV— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 12, 2024
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