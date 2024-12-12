Челси в ЛК на выезде сыграет с Астаной: выйдет ли Мудрик?

Сегодня, 12 декабря, состоится матч Лиги конференций, в котором "Астана" примет "Челси".

Матч начнется в 17:30 и уже известны стартовые составы команд.

В заявку гостей не попал украинский вингер Михаил Мудрик, он не полетел в Казахстан.

Ранее 23-летний украинец из-за болезни пропустил две последние игры "синих" в АПЛ против "Саутгемптона" (5:1) и "Тоттенхэма" (4:3).