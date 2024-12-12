"Этот чемпионат является приоритетным", - Шаблий рассказал, где хочет продолжить карьеру Кривцов

Агент украинского защитника Сергея Кривцова Вадим Шаблий, который недавно покинул "Интер Майами", рассказал о дальнейших вариантах продолжения карьеры для игрока.

"На данный момент мы ищем варианты в MLS. Именно Чемпионат США является приоритетным для нас. Однако, конечно, мы не ограничиваем круг поиска и рассматриваем другие страны тоже", – рассказал Вадим Шаблий.

Напомним, что Сергей Кривцов присоединился к "Интеру Майами" в конце января 2023 года в качестве свободного агента. За этот период бывший защитник сборной Украины провел 63 игры в составе "цапель", отметившись 2 голами и 1 ассистом.