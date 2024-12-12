Рома в ЛЕ сыграет с Брагой. Известно, есть ли в старте Довбик
Артем еще не полностью набрал форму
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 12 декабря, состоится матч
Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский форвард римлян Артем Довбик остался в запасе своей команды на матч. Ранее главный тренер римлян Клаудио Раньери говорил, что украинец еще не полностью набрал форму после травмы.
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Напомним, что UA-Футбол проведет
???? Ecco la nostra formazione per #RomaBraga ????— AS Roma (@OfficialASRoma) December 12, 2024
Daje Roma daje! ????#ASRoma #UEL pic.twitter.com/TzJTqwH55o
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