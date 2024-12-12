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Рома в ЛЕ сыграет с Брагой. Известно, есть ли в старте Довбик

Наши за границей
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Артем еще не полностью набрал форму

Рома в ЛЕ сыграет с Брагой. Известно, есть ли в старте Довбик

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 12 декабря, состоится матч Лиги Европы, в котором "Рома" примет "Брагу".

Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский форвард римлян Артем Довбик остался в запасе своей команды на матч. Ранее главный тренер римлян Клаудио Раньери говорил, что украинец еще не полностью набрал форму после травмы.

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Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Рома" - "Брага".

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