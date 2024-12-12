Олимпиакос сыграет против Твенте в ЛЕ. Яремчук уже традиционно в запасе
Снова в запасе
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 12 декабря, состоятся несколько матчей
Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский форвард греческой команды Роман Яремчук в заявке на поединок, но уже традиционно начнет матч со скамейки запасных.
Напомним, что в текущем сезоне Яремчук провел за "Оли" 9 матчей (из них только раз выходил в стартовом составе), в которых забил 1 гол.
Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Τβέντε! / Our line-up for today’s match against Twente! ????⚪️#Olympiacos #OLYTWE #UEL pic.twitter.com/DbzoRtyy5b— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 12, 2024
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