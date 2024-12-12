Олимпиакос сыграет против Твенте в ЛЕ. Яремчук уже традиционно в запасе

Сегодня, 12 декабря, состоятся несколько матчей Лиги Европы , в одном из которых "Олимпиакос" примет "Твенте".

Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский форвард греческой команды Роман Яремчук в заявке на поединок, но уже традиционно начнет матч со скамейки запасных.

Напомним, что в текущем сезоне Яремчук провел за "Оли" 9 матчей (из них только раз выходил в стартовом составе), в которых забил 1 гол.