Официально: Жирона подписала украинского голкипера
Об этом говорится на сайте клуба
uaf.ua
Испанская "Жирона" официально объявила о подписании украинского голкипера Владислава Крапивцова.
На сайте клуба Ла Лиги говорится о том, что голкипер юношеской сборной Украины U-19 стал новым игроком в составе "красно-белых", присоединившись к ним на правах свободного агента и подписав контракт с клубом до 2029 года.
19-летний вратарь является воспитанником академии СК "Днепр-1", проведя 25 матчей в молодежном чемпионата Украины. Впоследствии после снятия команды с УПЛ Крапивцов получил статус свободного агента.
BENVINGUT VLADYSLAV! ????— Girona FC (@GironaFC) December 12, 2024
Отметим, что Владислав Крапивцом стал лишь третьим украинцем после Виктора Цыганкова и Артема Довбика, который подписал контракт с этим каталонским клубом.
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