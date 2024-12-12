  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Официально: Жирона подписала украинского голкипера
В тренде

Официально: Жирона подписала украинского голкипера

Наши за границей
Обновлено

Об этом говорится на сайте клуба

Официально: Жирона подписала украинского голкипера

uaf.ua

Новина українською

Испанская "Жирона" официально объявила о подписании украинского голкипера Владислава Крапивцова.

На сайте клуба Ла Лиги говорится о том, что голкипер юношеской сборной Украины U-19 стал новым игроком в составе "красно-белых", присоединившись к ним на правах свободного агента и подписав контракт с клубом до 2029 года.

19-летний вратарь является воспитанником академии СК "Днепр-1", проведя 25 матчей в молодежном чемпионата Украины. Впоследствии после снятия команды с УПЛ Крапивцов получил статус свободного агента.

Отметим, что Владислав Крапивцом стал лишь третьим украинцем после Виктора Цыганкова и Артема Довбика, который подписал контракт с этим каталонским клубом.

По теме
yellow-arrow
Рома в ЛЕ сыграет с Брагой. Известно, сыграет ли Довбик
yellow-arrow
"Этот чемпионат является приоритетным", - Шаблий рассказал, где хочет продолжить карьеру Кривцов
yellow-arrow
При минусовой температуре. Астана - Челси. Текстовая трансляция матча Лиги конференций
Жирона Владислав Крапивцов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Girona FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
12.12.2024 в 17:53
По протоптаній
Ответить
1
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
12.12.2024 в 17:53
По протоптаній
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости