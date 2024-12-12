Официально: Жирона подписала украинского голкипера

Испанская "Жирона" официально объявила о подписании украинского голкипера Владислава Крапивцова.

На сайте клуба Ла Лиги говорится о том, что голкипер юношеской сборной Украины U-19 стал новым игроком в составе "красно-белых", присоединившись к ним на правах свободного агента и подписав контракт с клубом до 2029 года.

19-летний вратарь является воспитанником академии СК "Днепр-1", проведя 25 матчей в молодежном чемпионата Украины. Впоследствии после снятия команды с УПЛ Крапивцов получил статус свободного агента.

BENVINGUT VLADYSLAV! ???? — Girona FC (@GironaFC) December 12, 2024

Отметим, что Владислав Крапивцом стал лишь третьим украинцем после Виктора Цыганкова и Артема Довбика, который подписал контракт с этим каталонским клубом.