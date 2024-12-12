Украинский защитник в старте ЛАСКа попробует в матче ЛК сдержать Фиорентину

Сегодня, 12 декабря, состоятся несколько матчей Лиги конференций , в одном из которых "Фиорентина" примет австрийский ЛАСК.

Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский центрбек ЛАСК Максим Таловеров выйдет в стартовом составе своей команды на этот матч.

Напомним, что в текущем сезоне 24-летний Таловеров провел за ЛАСК 19 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.