Украинский защитник в старте ЛАСКа попробует в матче ЛК сдержать Фиорентину
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lask.at
Сегодня, 12 декабря, состоятся несколько матчей
Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский центрбек ЛАСК Максим Таловеров выйдет в стартовом составе своей команды на этот матч.
Напомним, что в текущем сезоне 24-летний Таловеров провел за ЛАСК 19 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.
???????????????????????????????? ???????? ⚫️⚪️ #ACFASK #UECL pic.twitter.com/kifq2Gi3Vk— LASK (@LASK_Official) December 12, 2024
XI????⚜️#forzaviola #fiorentina #uecl #fiorentinalask pic.twitter.com/4qQOvP9i8S— ACF Fiorentina (@acffiorentina) December 12, 2024
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