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Украинский защитник в старте ЛАСКа попробует в матче ЛК сдержать Фиорентину

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Украинский защитник в старте ЛАСКа попробует в матче ЛК сдержать Фиорентину

lask.at

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 12 декабря, состоятся несколько матчей Лиги конференций, в одном из которых "Фиорентина" примет австрийский ЛАСК.

Матч начнется в 19:45 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский центрбек ЛАСК Максим Таловеров выйдет в стартовом составе своей команды на этот матч.

Напомним, что в текущем сезоне 24-летний Таловеров провел за ЛАСК 19 матчей во всех турнирах, в которых отдал 1 ассист.

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