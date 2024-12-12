Шевченко и еще две легенды Милана введены в Зал славы клуба

Три легенды "Милана", Андрей Шевченко, Марко ван Бастен и Филиппо Индзаги, вошли в Зал славы клуба. Об этом сообщает пресс-служба "Милана".

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"Эти легендарные игроки были выбраны путем голосования болельщиков всего мира, отмечая их чрезвычайный вклад в историю клуба и ценности, которые они представляют как на поле, так и вне его. Присоединившись к почетному вице-президенту "Милана" Франко Барези, первому введенному в Зал славы, эти культовые форварды символизируют совершенство и неизгладимый след, который они оставили в "Милане". Каждый из них сыграл ключевую роль в формировании наследия россонери, представляя золотую эру триумфов и незабываемых моментов", - говорится в сообщении клуба.

Напомним, что Зал славы "Милана" был открыт относительно недавно - в начале 2024 года в рамках празднования 125-й годовщины основания клуба.

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Также стоит отметить, что недавно Андрея Шевченко включили в Зал славы итальянского футбола.