Тренер Тоттенхэма считает Забарного идеальным вариантом для своей команды
Также на Илью претендуют Челси и Ман Сити
Борнмут
Лондонский "
Как пишет источник, главный тренер "шпор" Эндж Постекоглу заявил руководству, что 22-летний украинец идеально подходит команде, невзирая на его внушительный ценник.
"Борнмут" осознает, что сохранить Илью в команде будет трудно, поэтому ценник на защитника будет стартовать от 50 млн фунтов стерлингов.
Также отмечается, что в АПЛ к Забарному проявляют интерес "Челси" и "Манчестер Сити". В начале года трансфер Ильи также рассматривал "ПСЖ".
"Челси" наблюдает за игрой Забарного на протяжении последних нескольких месяцев, а у "Сити" есть несколько вариантов, включая и украинца.
Напомним, что в этом сезоне Забарный сыграл за "Борнмут" во всех 15 турах АПЛ от свистка до свистка.
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