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Тренер Тоттенхэма считает Забарного идеальным вариантом для своей команды

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Также на Илью претендуют Челси и Ман Сити

Тренер Тоттенхэма считает Забарного идеальным вариантом для своей команды

Борнмут

Новина українською

Лондонский "Тоттенхэм" во время зимнего трансферного окна сделает попытку подписать украинского защитника "Борнмута" Илью Забарного, сообщает GiveMeSport.

Как пишет источник, главный тренер "шпор" Эндж Постекоглу заявил руководству, что 22-летний украинец идеально подходит команде, невзирая на его внушительный ценник.

"Борнмут" осознает, что сохранить Илью в команде будет трудно, поэтому ценник на защитника будет стартовать от 50 млн фунтов стерлингов.

Также отмечается, что в АПЛ к Забарному проявляют интерес "Челси" и "Манчестер Сити". В начале года трансфер Ильи также рассматривал "ПСЖ".

"Челси" наблюдает за игрой Забарного на протяжении последних нескольких месяцев, а у "Сити" есть несколько вариантов, включая и украинца.

Напомним, что в этом сезоне Забарный сыграл за "Борнмут" во всех 15 турах АПЛ от свистка до свистка.

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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Михаил Черныш
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