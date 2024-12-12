Тренер Тоттенхэма считает Забарного идеальным вариантом для своей команды

Лондонский " Тоттенхэм " во время зимнего трансферного окна сделает попытку подписать украинского защитника "Борнмута" Илью Забарного, сообщает GiveMeSport.

Как пишет источник, главный тренер "шпор" Эндж Постекоглу заявил руководству, что 22-летний украинец идеально подходит команде, невзирая на его внушительный ценник.

"Борнмут" осознает, что сохранить Илью в команде будет трудно, поэтому ценник на защитника будет стартовать от 50 млн фунтов стерлингов.

Также отмечается, что в АПЛ к Забарному проявляют интерес "Челси" и "Манчестер Сити". В начале года трансфер Ильи также рассматривал "ПСЖ".

"Челси" наблюдает за игрой Забарного на протяжении последних нескольких месяцев, а у "Сити" есть несколько вариантов, включая и украинца.

Напомним, что в этом сезоне Забарный сыграл за "Борнмут" во всех 15 турах АПЛ от свистка до свистка.