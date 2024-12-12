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Ливерпуль интересуется Цыганковым и еще одним игроком Жироны

Наши за границей
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Правда в этом сезоне Виктор больше лечится, чем играет

Ливерпуль интересуется Цыганковым и еще одним игроком Жироны

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ливерпуль" интересуется двумя игроками "Жироны" - испанским фулбеком Мигелем Гутьерресом и украинским вингером Виктором Цыганковым.

По данным Anfield Index, "красные" следят за Гутьерресом c начала сезона, а скауты английского клуба были приятно удивлены игрой защитника в очном матче Лиги чемпионов, что породило в Британии волну слухов о возможной покупке игрока.

С Цыганковым ситуация сложнее – Виктор в текущем сезоне из-за травм играет крайне нерегулярно, поэтому о нем "красные" еще не сложили целостного мнения, однако он остается в сфере наблюдения и интереса клуба.

Напомним, что в этом сезоне Цыганков за "Жирону" провел 10 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

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Ливерпуль Виктор Цыганков Жирона Мигель Гутьеррес
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Источник:
Anfield Index
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Bаrcelinius
12.12.2024 в 23:29
Бред.
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Комментарии 2
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Bаrcelinius
12.12.2024 в 23:29
Бред.
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fanatSD (донецк)
12.12.2024 в 23:23
стекляный витя в АПЛ?не смешите
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