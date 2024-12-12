Ливерпуль интересуется Цыганковым и еще одним игроком Жироны

" Ливерпуль " интересуется двумя игроками "Жироны" - испанским фулбеком Мигелем Гутьерресом и украинским вингером Виктором Цыганковым.

По данным Anfield Index, "красные" следят за Гутьерресом c начала сезона, а скауты английского клуба были приятно удивлены игрой защитника в очном матче Лиги чемпионов, что породило в Британии волну слухов о возможной покупке игрока.

С Цыганковым ситуация сложнее – Виктор в текущем сезоне из-за травм играет крайне нерегулярно, поэтому о нем "красные" еще не сложили целостного мнения, однако он остается в сфере наблюдения и интереса клуба.

Напомним, что в этом сезоне Цыганков за "Жирону" провел 10 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.