19-летний украинский вратарь рассказал о своих целях в Жироне

Украинский Новичок "Жироны" Владислав Крапивцов высказался о своем контракте с испанским клубом.

"Чувствую себя здесь очень хорошо, ведь меня окружают очень профессиональные люди. Это чувствуется как семья.

Здесь нет игроков, которые считают себя звездами или что-то типа того. Для меня это очень важно. Когда я был в раздевалке, мы много разговаривали с футболистами, работниками.

Есть Виктор Цыганков. Он действительно поможет адаптироваться в команде. В Жироне я люблю гулять по паркам. Это небольшой город, здесь живут около 100 тысяч человек.

Моя цель в "Жироне" - это дебют в Ла Лиге, игра в испанском футболе и европейских соревнованиях. Ну и конечно же стараться быть лучшим для команды", - сказал Крапивцов.