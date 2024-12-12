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19-летний украинский вратарь рассказал о своих целях в Жироне

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Владислав Крапивцов стал игроком Жироны

19-летний украинский вратарь рассказал о своих целях в Жироне

instagram.com/gironafc

Новина українською

Украинский Новичок "Жироны" Владислав Крапивцов высказался о своем контракте с испанским клубом.

"Чувствую себя здесь очень хорошо, ведь меня окружают очень профессиональные люди. Это чувствуется как семья.

Здесь нет игроков, которые считают себя звездами или что-то типа того. Для меня это очень важно. Когда я был в раздевалке, мы много разговаривали с футболистами, работниками.

Есть Виктор Цыганков. Он действительно поможет адаптироваться в команде. В Жироне я люблю гулять по паркам. Это небольшой город, здесь живут около 100 тысяч человек.

Моя цель в "Жироне" - это дебют в Ла Лиге, игра в испанском футболе и европейских соревнованиях. Ну и конечно же стараться быть лучшим для команды", - сказал Крапивцов.

Напомним, что контракт сторон рассчитан до 2029 года.

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19-летний вратарь является воспитанником академии СК "Днепр-1", проведя 25 матчей в молодежном чемпионате Украины. Впоследствии после снятия команды с УПЛ Крапивцов получил статус свободного агента.

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Источник:
Girona FC
Опубликовал: Михаил Черныш
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