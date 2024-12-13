Микель Артета рассказал, вернется ли Зинченко на поле в следующей игре
Украинец пропустил два последних матча
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета во время пресс-конференции перед матчем против "Эвертона" поделился новостями, касающимися защитников команды, в частности Александра Зинченко.
"Габриэль тренировался сегодня с командой. Он сможет принять участие в матче против "Эвертона". Мы просто должны придерживаться сроков возвращения игроков, установленных медштабом. Калафиори еще не готов".
"Александр Зинченко также не вернется на футбольное поле завтра", — добавил Артета.
Свой следующий матч в АПЛ "канониры" проведут в субботу, 14-го декабря. Их соперником станет "Эвертон" Виталия Миколенко. Начало игры в 17:00 по киевскому времени.
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Отметим, что в начале декабря 27-летний украинец получил мышечное повреждение, из-за которого он был вынужден пропустить дерби с "Фулхэмом»"(1:1) в АПЛ и домашний матч в Лиге чемпионов против "Монако" (3:0).
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