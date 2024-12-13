Трубин отреагировал на изображение карты Украины без Крыма во время жеребьевки отбора на ЧМ-2026
Обратился к ФИФА в соцсетях
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер португальской "Бенфики" и национальной сборной Украины Анатолий Трубин отреагировал на то, что во время церемонии жеребьевки отбора на ЧМ-2026 ФИФА показала карту Украины без Крыма.
"Мне, как гражданину Украины, неприятно видеть такие "ошибки". Крым — это Украина", — написал Трубин в своем профиле в Инстаграм, добавив следующее изображение.
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Напомним, что сегодня, в пятницу 13-го декабря, сборная Украины узнала своих соперников по группе в отборе к ЧМ-2026. Подопечные Сергея Реброва попали в группу D, где сыграют с победителем пары Франция - Хорватия и сборными Исландии и Азербайджана.
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