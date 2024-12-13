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Трубин отреагировал на изображение карты Украины без Крыма во время жеребьевки отбора на ЧМ-2026

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Обратился к ФИФА в соцсетях

Трубин отреагировал на изображение карты Украины без Крыма во время жеребьевки отбора на ЧМ-2026

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер португальской "Бенфики" и национальной сборной Украины Анатолий Трубин отреагировал на то, что во время церемонии жеребьевки отбора на ЧМ-2026 ФИФА показала карту Украины без Крыма.

"Мне, как гражданину Украины, неприятно видеть такие "ошибки". Крым — это Украина", — написал Трубин в своем профиле в Инстаграм, добавив следующее изображение.

тТрубин отреагировал на изображение карты Украины без Крыма во время жеребьевки отбора на ЧМ-2026 - изображение 1

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Напомним, что сегодня, в пятницу 13-го декабря, сборная Украины узнала своих соперников по группе в отборе к ЧМ-2026. Подопечные Сергея Реброва попали в группу D, где сыграют с победителем пары Франция - Хорватия и сборными Исландии и Азербайджана.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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alexrico11 (Кривий Ріг)
13.12.2024 в 17:57
Та то такое... Главное что партнёры нас поддерживают, РФ душат, в Нату скоро вступим, в ЕС возьмут, африканцы приедут. А карта, то таке...
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Комментарии 1
alexrico11 (Кривий Ріг)
13.12.2024 в 17:57
Та то такое... Главное что партнёры нас поддерживают, РФ душат, в Нату скоро вступим, в ЕС возьмут, африканцы приедут. А карта, то таке...
Ответить
0
1

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