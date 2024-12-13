Тренер Жироны - о подписании Крапивцова: Он является важной частью нашей команды как сейчас, так и в будущем
Мичел высказался о 19-летнем украинце
instagram.com/gironafc
Главный тренер "Жироны" Мичел высказался о подписании контракта с молодым украинским голкипером Владиславом Крапивцовым.
"Это талант, и это была отличная возможность для нас", - сказал специалист. "Он молод и перспективен, и мы хотим, чтобы он был здесь. Клуб сделал все правильно, мы уверены, что он является важной частью нашей команды как сейчас, так и в будущем".
Напомним, что Владислав
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Источник:Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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