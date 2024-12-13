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Тренер Жироны - о подписании Крапивцова: Он является важной частью нашей команды как сейчас, так и в будущем

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Мичел высказался о 19-летнем украинце

Тренер Жироны - о подписании Крапивцова: Он является важной частью нашей команды как сейчас, так и в будущем

instagram.com/gironafc

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел высказался о подписании контракта с молодым украинским голкипером Владиславом Крапивцовым.

"Это талант, и это была отличная возможность для нас", - сказал специалист. "Он молод и перспективен, и мы хотим, чтобы он был здесь. Клуб сделал все правильно, мы уверены, что он является важной частью нашей команды как сейчас, так и в будущем".

Напомним, что Владислав подписал контракт с "Жироной" до 2029 года.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Екатерина Власова
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