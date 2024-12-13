Трубин попал в топ-3 лучших вратарей Европы по одному из показателей
По проценту отраженных ударов
фото из соцсетей
Международный центр спортивных исследований CIES составил рейтинг лучших вратарей топ-7 лиг Европы по проценту отраженных ударов.
Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин попал в топ-3 рейтинга. Вместе с Диогу Коштой из "Порту" они делят 2-3 места и отбили 82% ударов, нанесенных по их воротам.
Опередил их только испанец Давид де Хеа из "Фиорентины" (83%).
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Интересно, что в топ-10 рейтинга нет Тибо Куртуа ("Реал") и Алиссона Бекера ("Ливерпуль").
Highest % of saves, Europe's top 7⃣ leagues' goalkeepers (@Wyscout) ????— CIES Football Obs (@CIES_Football) December 13, 2024
????#DavidDeGea ???????? 83%
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