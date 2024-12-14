Могут продать через слитие информации. Какая судьба ожидает Зинченко

Летом этого года украинский футболист Александр Зинченко написал автобиографическую книгу под названием Believe.

В этой книге описаны методы работы главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты. Как отмечается, испанский специалист был очень недоволен тем, что украинский защитник команды упомянул его методы в книге, ведь теперь соперники могут узнать о приемах Артеты.

В автобиографии Зинченко отметил, что Артета значительное внимание уделяет стандартным положениям и много работает над разнообразными деталями игры.

Напомним, сейчас из-за травмы украинца, Зинченко не будет в матче 16-го тура Английской Премьер-лиги между "Арсеналом" и "Эвертоном".