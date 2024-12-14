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Могут продать через слитие информации. Какая судьба ожидает Зинченко

Наши за границей

Из-за этой ситуации Артета может продать украинца

Могут продать через слитие информации. Какая судьба ожидает Зинченко

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Летом этого года украинский футболист Александр Зинченко написал автобиографическую книгу под названием Believe.

В этой книге описаны методы работы главного тренера "Арсенала" Микеля Артеты. Как отмечается, испанский специалист был очень недоволен тем, что украинский защитник команды упомянул его методы в книге, ведь теперь соперники могут узнать о приемах Артеты.

В автобиографии Зинченко отметил, что Артета значительное внимание уделяет стандартным положениям и много работает над разнообразными деталями игры.

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Напомним, сейчас из-за травмы украинца, Зинченко не будет в матче 16-го тура Английской Премьер-лиги между "Арсеналом" и "Эвертоном".

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Арсенал (Лондон) Микель Артета Александр Зинченко
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Источник:
goonertalk
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Bаrcelinius
14.12.2024 в 14:10
Вот же ж конч.
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Комментарии 2
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Bаrcelinius
14.12.2024 в 14:10
Вот же ж конч.
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alex 66 (Кременчук)
14.12.2024 в 14:00
Пакуй валізи Зіна)))))))
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