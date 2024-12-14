Снова не участвовал в тренировке. Что произошло с украинским вингером
Кроме него, в Челси не участвовали в тренировке еще трое игроков
Getty Images / Global Images Ukraine
Завтра, 15-го декабря, в десять часов вечера состоится матч "Челси" - "Брентфорд".
Отмечается, что Михаил Мудрик не участвовал в тренировке "Челси" в преддверии завтрашнего матча. Участие вингера сборной Украины в матче 16-го тура АПЛ – под вопросом.
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Напомним, что в матче в рамках Лиги конференций против "Астаны" Михаил Мудрик не участвовал. Кроме него, не играли также Кристофер Нкунку, Жоау Феликс и Ромео Лавиа.
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oda1979 (Запорожье)
14.12.2024 в 15:04
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