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Снова не участвовал в тренировке. Что произошло с украинским вингером

Наши за границей
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Кроме него, в Челси не участвовали в тренировке еще трое игроков

Снова не участвовал в тренировке. Что произошло с украинским вингером

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Завтра, 15-го декабря, в десять часов вечера состоится матч "Челси" - "Брентфорд".

Отмечается, что Михаил Мудрик не участвовал в тренировке "Челси" в преддверии завтрашнего матча. Участие вингера сборной Украины в матче 16-го тура АПЛ – под вопросом.

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Напомним, что в матче в рамках Лиги конференций против "Астаны" Михаил Мудрик не участвовал. Кроме него, не играли также Кристофер Нкунку, Жоау Феликс и Ромео Лавиа.

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Источник:
theukrfoot
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
14.12.2024 в 15:04
Автобиографию пишет?
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
14.12.2024 в 15:04
Автобиографию пишет?
Ответить
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
14.12.2024 в 14:58
Мабуть сильно втомився
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