Миколенко против Арсенала: в топ-4 Эвертона по оценкам WhoScored и весомый вклад в оборону
Украинец помог набрать один зачетный пункт
Getty Images / Global Images Ukraine
В 16-м туре АПЛ мерсисайдцы выстояли на "Эмирейтс" в поединке с "канонирами" (0:0). Виталий Миколенко вышел в старте и провел весь матч на поле. Для него это был 13-й поединок в первенстве.
Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление украинца на 7,1 и 6,8 баллов. Экс-защитник "Динамо" 5 раз выносил мяч, сделал 2 перехвата, в пяти эпизодах выиграл борьбу за позицию, дважды нарушал правила и еще в одном моменте заставил сфолить соперника.
Также в активе Виталия 38 касаний, 57% точных передач, 1 заблокированный удар.
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