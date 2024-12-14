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Сандерленд - на коне, Русин - нет. Украинец снова не имеет поводов для радости

Наши за границей
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Похоже, придется менять команду

Сандерленд - на коне, Русин - нет. Украинец снова не имеет поводов для радости

Фото: SunderlandAFC

Новина українською

Украинский нападающий "Сандерленда" в очередной раз провел на скамейке запасных матч Чемпионшипа. Сегодня его команда одержала волевую победу над "Суонси" (3:2) в рамках 21-го тура.

Последний раз Русин играл за основную команду "Сандерленда" 1-го октября, в матче против "Дерби" (2:0).

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В общем, в этом сезоне украинец был задействован в 7-ми играх команды. Результативными действиями не отмечался.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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