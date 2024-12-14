Реал пожаловал в гости к Райо Вальекано. Известно, будет ли играть Лунин

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин не попал в основной состав команды на матч 17-го тура Ла Лиги против "Райо Вальекано". Он оказался в запасе.

Последний раз Лунин играл больше месяца назад. После восстановления Куртуа от травмы, Андрей шансов не имеет.

Поединок "Райо Вальекано" - "Реал" Мадрид начнется в 22:00 по киевскому времени.