Реал пожаловал в гости к Райо Вальекано. Известно, будет ли играть Лунин
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Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин не попал в основной состав команды на матч 17-го тура Ла Лиги против "Райо Вальекано". Он оказался в запасе.
Последний раз Лунин играл больше месяца назад. После восстановления Куртуа от травмы, Андрей шансов не имеет.
????✅ ¡Nuestro XI inicial!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 14, 2024
???? @RayoVallecano#RayoRealMadrid | @UnicajaBanco pic.twitter.com/Sotj7swByb
Поединок "Райо Вальекано" - "Реал" Мадрид начнется в 22:00 по киевскому времени.
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Источник:Реал
Опубликовал: Виктор Иванчук
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