Александру Зинченко - 28 лет: внимательно ли вы следите за карьерой игрока Арсенала? Квиз от UA-Футбол
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Getty Images / Global Images Ukraine
15-го декабря исполняется 28 лет игроку лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александру Зинченко.
Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете карьеру защитника, пройдя наш квиз.
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