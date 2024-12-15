  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Александру Зинченко - 28 лет: внимательно ли вы следите за карьерой игрока Арсенала? Квиз от UA-Футбол
В тренде

Александру Зинченко - 28 лет: внимательно ли вы следите за карьерой игрока Арсенала? Квиз от UA-Футбол

Наши за границей
Обновлено

Свои результаты пишите в комментариях

Александру Зинченко - 28 лет: внимательно ли вы следите за карьерой игрока Арсенала? Квиз от UA-Футбол

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

15-го декабря исполняется 28 лет игроку лондонского "Арсенала" и сборной Украины Александру Зинченко.

Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете карьеру защитника, пройдя наш квиз.

По теме
yellow-arrow
Дерби. Райо Вальекано - Реал Мадрид. Текстовая трансляция матча Ла Лиги
yellow-arrow
Реал пожаловал в гости к Райо Вальекано. Известно, будет ли играть Лунин
yellow-arrow
Сандерленд - на коне, Русин - нет. Украинец снова не имеет поводов для радости
квиз от UA-Футбол
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости