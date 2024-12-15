Хотели, чтобы игрок АПЛ получил российское гражданство. Раскрыты детали карьеры украинского защитника

Первый тренер игрока сборной Украины и "Арсенала" Александра Зинченко Сергей Борецкий рассказал о том, как Александру предлагали российское гражданство.

"Саша уехал в Россию, но уже как получилось. По тем временам это еще как-то более-менее могло восприниматься. В профессиональном плане для Зинченко, как оказалось, уход из "Шахтера" стал лучшим вариантом.

Мы общались с ним по этому вопросу еще тогда. У него даже мыслей не было, чтобы играть за Россию. Зинченко мне говорил, что был готов уйти из "Уфы" в аренду, потому что на него давили, ставили условия, чтобы он получил российское гражданство. Саша четко говорил, что у него родина одна - Украина. Не хочу его как-то восхвалять, я просто рассказываю наш разговор, поскольку люблю правду.

Общались с семьей Зинченко накануне его перехода из "Уфы" в "Манчестер Сити"? Помните свои эмоции, когда узнали об этом трансфере?

Его мама вышла замуж за тренера, который был у Саши в "Монолите", и вот они вместе переехали в Москву. Поэтому на тот момент я особо с ними не общался, максимум перекидывался словами, спрашивал: "Как там дела у Саши?". Она отвечала, что все нормально.

Знаете, меня тогда очень зацепили слова Виктора Леоненко, который сказал что-то вроде: "Какое ему Ман Сити? Разве что в PlayStation". Вот нет, чтобы поддержать украинца, который пробился в такой клуб..."