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Стоит двух Довбиков? Известный итальянский журналист выделил игрока, который мог перейти в Рому

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Речь идет о 33-летнем Фирмино

Стоит двух Довбиков? Известный итальянский журналист выделил игрока, который мог перейти в Рому

Фото: https://twitter.com/ALAHLI_FCEN

Новина українською

Итальянский журналист Энрико Камелио в эфире Radio Radio поделился мнением о 33-летнем бразильском форварде Фирмино:

По моему мнению, сейчас Фирмино в свои 33 года стоит двух Довбиков.

Также журналист отметил, что бывший игрок "Ливерпуля" находился в Риме, где он встречался с посредниками и агентами.

У нас есть фото Роберто Фирмино, на котором он находится в Риме. Он встречался с посредниками и соответствующими собеседниками.

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Однако Энрико Камелио заявил, что он не знает, имела ли та встреча в Риме отношение к "Роме".

Можно сказать, что он разговаривал с двумя важными клубами, но я не знаю, имела ли к этому отношение "Рома". Сейчас он получает зарплату около 20 миллионов, но не доволен тем, что играет в Саудовской Аравии.

Напомним, Роберто Фирмино сыграл в 19 матчах за "Аль-Ахли", забив 6 голов и отдав 3 результативные передачи. Довбик тем временем забил 6 голов в 19 матчах за римский клуб.

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Источник:
radioradio.it
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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