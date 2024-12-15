Стоит двух Довбиков? Известный итальянский журналист выделил игрока, который мог перейти в Рому

Итальянский журналист Энрико Камелио в эфире Radio Radio поделился мнением о 33-летнем бразильском форварде Фирмино:

По моему мнению, сейчас Фирмино в свои 33 года стоит двух Довбиков.

Также журналист отметил, что бывший игрок "Ливерпуля" находился в Риме, где он встречался с посредниками и агентами.

У нас есть фото Роберто Фирмино, на котором он находится в Риме. Он встречался с посредниками и соответствующими собеседниками.