Опять? Известно, попал ли Довбик в стартовый состав Ромы на матч Серии А
Играют с одним из аутсайдеров
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик не попал в стартовый состав команды на матч 16-го тура Серии А против "Комо".
Он начнет с запаса. Таким образом, Артем в третий раз подряд не выходит со старта.
???? | Our starting XI for Como! ????#ASRoma | #ComoRoma pic.twitter.com/LVEf4Y4M4v— AS Roma English (@ASRomaEN) December 15, 2024
Поединок "Комо" - "Рома" начнется в 19:00 по киевскому времени.
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Источник:Рома
Опубликовал: Виктор Иванчук
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