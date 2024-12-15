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Опять? Известно, попал ли Довбик в стартовый состав Ромы на матч Серии А

Наши за границей

Играют с одним из аутсайдеров

Опять? Известно, попал ли Довбик в стартовый состав Ромы на матч Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик не попал в стартовый состав команды на матч 16-го тура Серии А против "Комо".

Он начнет с запаса. Таким образом, Артем в третий раз подряд не выходит со старта.

Поединок "Комо" - "Рома" начнется в 19:00 по киевскому времени.

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Артем Довбик Рома (Италия)
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Источник:
Рома
Опубликовал: Виктор Иванчук
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