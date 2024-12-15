Опять? Известно, попал ли Довбик в стартовый состав Ромы на матч Серии А

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик не попал в стартовый состав команды на матч 16-го тура Серии А против "Комо".

Он начнет с запаса. Таким образом, Артем в третий раз подряд не выходит со старта.

Поединок "Комо" - "Рома" начнется в 19:00 по киевскому времени.