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Бенфика объявила состав на гостевой матч против АВС. Выйдет ли Трубин в старте?

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Лиссабонский клуб продолжает преследовать лидера таблицы

Бенфика объявила состав на гостевой матч против АВС. Выйдет ли Трубин в старте?

Getty Images / Global Images Ukraine

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Анатолий Трубин в текущем розыгрыше Примейры провел все 13 поединков. В активе украинского вратаря только 7 пропущенных мячей – это лучший показатель в лиге (у "Порту" и "Спортинга" 9 и 10 голов соответственно). В сегодняшнем матче экс-футболист "Шахтера" также появится в основе.

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В шести встречах кипер национальной сборной Украины оставлял свои ворота в неприкосновенности. Так случилось и в двух предыдущих турах. Также на счету Анатолия 27 сейвов.

В среду "орлы" сыграли вничью с "Болоньей" в Лиге чемпионов (0:0). Таким образом, Трубин не пропускал в трех поединках "красных" кряду во всех соревнованиях.

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Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
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Источник:
Бенфіка
Опубликовал: Александр Симченко
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