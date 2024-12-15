Все понемногу: Раньери объяснил очередное отсутствие Артема Довбика в стартовом составе
Матч против "Комо" украинец начнет в запасе
Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня в 19:00 начнется матч 16-го тура Серии А "Комо" - "Рома". Перед его началом в традиционном интервью главный тренер римлян Клаудио Раньери объяснил свой кадровый выбор, в том числе отсутствие Артема Довбика в стартовом составе. Его слова передает Football Italia:
"В чем причина такого решения? Во всем понемногу. Довбик не готов физически на сто процентов и не тренируется регулярно. Кроме того, мы хорошо играли в нескольких последних матчах и потому решили остаться с тем же составом".
Украинский форвард не выходит в стартовом составе "Ромы" во всех турнирах в третий раз подряд. Причины - простуда и проблемы с коленом. В матче лиги против "Лечче", выигранном со счетом 4:1, он не попал в заявку. В матче Лиги Европы против "Браги", выигранном со счетом 3:0 - вышел на замену с началом второго тайма.
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