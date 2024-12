Челси и Брентфорд объявили стартовые составы на матч. Увидим ли на поле украинское противостояние?

В 16-м туре АПЛ встретятся "Челси" и "Брентфорд". Полузащитник "синих" Михаил Мудрик не попал в заявку на матч.

Полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк, зато выйдет в стартовом составе своей команды.

Your Bees to take on Chelsea ???? pic.twitter.com/COYVKGWEB2