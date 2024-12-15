  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Челси и Брентфорд объявили стартовые составы на матч. Увидим ли на поле украинское противостояние?
В тренде

Челси и Брентфорд объявили стартовые составы на матч. Увидим ли на поле украинское противостояние?

Наши за границей

Мудрик против Ярмолюка

Челси и Брентфорд объявили стартовые составы на матч. Увидим ли на поле украинское противостояние?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В 16-м туре АПЛ встретятся "Челси" и "Брентфорд". Полузащитник "синих" Михаил Мудрик не попал в заявку на матч.

Полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк, зато выйдет в стартовом составе своей команды.

Поединок "Челси" - "Брентфорд" начнется в 21:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Бывший итальянский футболист высоко оценил футбольные качества Довбика
yellow-arrow
Синие могут приблизиться к лидеру. Челси - Брентфорд. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Бенфика объявила состав на гостевой матч против АВС. Выйдет ли Трубин в старте?
Брентфорд (Лондон) Челси (Лондон) Михаил Мудрик Егор Ярмолюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости