Челси и Брентфорд объявили стартовые составы на матч. Увидим ли на поле украинское противостояние?
Мудрик против Ярмолюка
Getty Images / Global Images Ukraine
В 16-м туре АПЛ встретятся "Челси" и "Брентфорд". Полузащитник "синих" Михаил Мудрик не попал в заявку на матч.
Your Sunday Blues. ????????#CFC | #CHEBRE pic.twitter.com/I08VQRJDGn— Chelsea FC (@ChelseaFC) December 15, 2024
Полузащитник "Брентфорда" Егор Ярмолюк, зато выйдет в стартовом составе своей команды.
Your Bees to take on Chelsea ???? pic.twitter.com/COYVKGWEB2— Brentford FC (@BrentfordFC) December 15, 2024
Поединок "Челси" - "Брентфорд" начнется в 21:00 по киевскому времени.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Виктор Иванчук
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