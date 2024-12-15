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Бывший итальянский футболист высоко оценил футбольные качества Довбика

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Видит перспективу к еще большим высотам

Бывший итальянский футболист высоко оценил футбольные качества Довбика

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший итальянский футболист Денис Годеас оценил игру нападающего "Ромы" Артема Довбика.

"Мне нравится Довбик, это эталонный нападающий для штрафной площадки, таких сегодня мало. Уверен, он справится хорошо.

Возможно, у него нет характеристик Ибрагимовича или подобных ему игроков, но он без проблем может достичь двузначного числа голов. У него все для этого есть.

Но ему также нужны партнеры по команде, потому что он является нападающим в стиле Холанда. Он - один из тех, кому нужна команда, чтобы делать много атакующих действий, чтобы забить", - сказал Годеас.

В этом сезоне Довбик сыграл за "Рому" 19 матчей, в которых забил 6 голов. Контракт с римлянами рассчитан до середины 2029-го года.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Виктор Иванчук
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