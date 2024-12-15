Бывший итальянский футболист высоко оценил футбольные качества Довбика
Видит перспективу к еще большим высотам
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший итальянский футболист Денис Годеас оценил игру нападающего "Ромы" Артема Довбика.
"Мне нравится Довбик, это эталонный нападающий для штрафной площадки, таких сегодня мало. Уверен, он справится хорошо.
Возможно, у него нет характеристик Ибрагимовича или подобных ему игроков, но он без проблем может достичь двузначного числа голов. У него все для этого есть.
Но ему также нужны партнеры по команде, потому что он является нападающим в стиле Холанда. Он - один из тех, кому нужна команда, чтобы делать много атакующих действий, чтобы забить", - сказал Годеас.
В этом сезоне Довбик сыграл за "Рому" 19 матчей, в которых забил 6 голов. Контракт с римлянами рассчитан до середины 2029-го года.
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