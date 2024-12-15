Соболь впервые в сезоне провел немалое количество игрового времени в рамках матча Лиги 1

Украинский защитник "Страсбурга" Эдуард Соболь принял участие в матче 15-го тура Лиги 1 против "Гавра" (3:0). Он вышел на замену на 60-й минуте игры, при счете 2:0. Успел заработать желтую карточку.

Статистические порталы оценили игру Соболя в 6,1 балла (WhoScored) и 6,5 баллов (Sofascore).

Это был лишь второй сыгранный матч украинца в текущем сезоне. Ранее он выходил на замену в компенсированное время. Все остальные разы - оставался в запасе, или же не попадал в заявку.