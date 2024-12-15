Довбик против Комо: худший в команде вместе с Пеллегрини, чуть больше 20% выигранной борьбы. Оценки за матч
Нападающий не смог войти в игру
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В 16-м туре "волки" на выезде проиграли "Комо", дважды пропустив в компенсированное время. Артем Довбик появился на поле сразу после перерыва. Для украинца это был 14-й матч в Серии А.
Статистические порталы WhoScored и SofaScore оценили выступление форварда на 5,8 и 6,3 пунктов. В составе "джаллоросси" так же слабо отыграл лишь Лоренцо Пеллегрини, получивший зеркальные показатели от аналитиков.
Экс-нападающий "Жироны" трижды нарушил правила, заработал 1 фол, однажды вынес мяч, выиграл всего одну воздушную дуэль и борьбу за позицию. Также в его активе 14 касаний, 33% точных пасов, 8 потерь мяча.
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