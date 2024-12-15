Трубин был одним из лучших на поле, несмотря на пропущенный мяч на последних минутах. Оценки за матч против АВС
Орлы не удержали минимальное преимущество
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 14-м туре португальской лиги "Бенфика" расписала гостевую ничью с дебютантом Примейры (1:1). Лиссабонский клуб упустил победу на 90+4 минуте. Хозяева создали немало проблем для столичной команды, поэтому ничья – это еще не самый плохой результат.
Статистические порталы WhoScored и SofaScore поставили украинскому вратарю 7,6 и 7,7 баллов. По оценкам он вошел в топ-4 футболистов, вышедших на поле в составе обеих команд в этой встрече.
Анатолий совершил 6 сейвов. В текущей кампании только в поединке Лиги чемпионов против "Баварии" Трубин чаще спасал "Бенфику" (9). В одном эпизоде кипер успешно вышел на мяч, осуществил 45 касаний, 79% точных пасов, 4 точные длинные передачи, дважды выносил мяч, выиграл 1 воздушную дуэль.
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