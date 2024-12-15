Ярмолюк против Челси: очередной матч в составе пчёл со знаком плюс. Оценки за поединок

В 16-м туре АПЛ “Челси” обыграл дома “Брентфорд” со счётом 2:1. Егор Ярмолюк вышел в старте и покинул поле на 75-й минуте. Это было его 12-е появление в Премьер-лиге 2024/25 и третий раз кряду украинец играл в основе.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore поставили футболисту 6,3 и 6,9 баллов. Он сделал 40 касаний, 81% точных пасов, 2 точные долгие передачи, дважды выиграл борьбу за позицию и один раз успешно завершил воздушную дуэль.

Также Егор 1 раз выносил мяч, заработал 1 фол, заблокировал 1 удар и в семи случаях терял владение.