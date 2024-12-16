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Легендарный экс-игрок Арсенала считает, что Забарный покинет Борнмут в следующем году

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Бывший хавбек назвал несколько клубов, которые следят за украинцем

Легендарный экс-игрок Арсенала считает, что Забарный покинет Борнмут в следующем году

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" и сборной Англии Пол Мерсон высказал свое мнение об украинском защитнике "Борнмута" Илье Забарном.

"Илья Забарный — это защитник топ-уровня, и если им заинтересовался "Тоттенхэм", то к нему проявляют интерес и другие клубы АПЛ. Я следил за ним во время матчей "Борнмута" в этом сезоне. Он очень умный футболист, поэтому я даже не сомневаюсь, что летом Забарный перейдет в "Тоттенхэм" или же он присоединится к какому-то другому клубу в Англии".

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"Это лишь его второй полноценный сезон в чемпионате Англии, однако у него уже есть необходимый опыт. Думаю, что "Борнмут" не будет стоять у него на пути, они уже доказали это раньше. Если им поступит хорошее предложение по Забарному с гарантированным участием для него в Лиге Чемпионов, то они заключат сделку.

Мне известно, что "Ньюкасл" наблюдает за ним. Я считаю, что Забарный уйдет из "Борнмута", однако в январе это будет сложно сделать. Он способен усилить состав любой команды Английской Премьер-Лиги. К тому же, Илья сыграл уже более 40 матчей за сборную Украины", — приводит слова Мерсона портал Legioners UA.

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Добавим, что в этом сезоне 22-летний Илья Забарный полностью отыграл все 15 матчей за "Борнмут" в чемпионате Англии. По версии известного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается сейчас в 32 миллиона евро.

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Источник:
LEGIONERS UA
Опубликовал: Андрей Журба
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