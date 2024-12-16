Легендарный экс-игрок Арсенала считает, что Забарный покинет Борнмут в следующем году
Бывший хавбек назвал несколько клубов, которые следят за украинцем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" и сборной Англии Пол Мерсон высказал свое мнение об украинском защитнике "Борнмута" Илье Забарном.
"Илья Забарный — это защитник топ-уровня, и если им заинтересовался "Тоттенхэм", то к нему проявляют интерес и другие клубы АПЛ. Я следил за ним во время матчей "Борнмута" в этом сезоне. Он очень умный футболист, поэтому я даже не сомневаюсь, что летом Забарный перейдет в "Тоттенхэм" или же он присоединится к какому-то другому клубу в Англии".
"Это лишь его второй полноценный сезон в чемпионате Англии, однако у него уже есть необходимый опыт. Думаю, что "Борнмут" не будет стоять у него на пути, они уже доказали это раньше. Если им поступит хорошее предложение по Забарному с гарантированным участием для него в Лиге Чемпионов, то они заключат сделку.
Мне известно, что "Ньюкасл" наблюдает за ним. Я считаю, что Забарный уйдет из "Борнмута", однако в январе это будет сложно сделать. Он способен усилить состав любой команды Английской Премьер-Лиги. К тому же, Илья сыграл уже более 40 матчей за сборную Украины", — приводит слова Мерсона портал Legioners UA.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Добавим, что в этом сезоне 22-летний Илья Забарный полностью отыграл все 15 матчей за "Борнмут" в чемпионате Англии. По версии известного сайта Transfermarkt, его стоимость оценивается сейчас в 32 миллиона евро.
Популярное сейчас
- Динамо - Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 16.12.2024
- Защитником Ворсклы интересуется 3 команды УПЛ и представитель Первой лиги, – источник
- АПЛ. Челси – Брентфорд 2:1. Ярмолюк на высоте, но этого недостаточно
- Могут продать через слитие информации. Какая судьба ожидает Зинченко
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет