"Он не готов". Раньери дал совет Довбику после поражения новичку Серии А
Украинцу надо поработать над одним компонентом
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Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери подверг критике украинского нападающего своей команды Артема Довбика после поражения от "Комо" (0:2) в Серии А.
"Во-первых, Довбик не готов физически. Я выпустил его, потому что в первом тайме мы сделали 4-5 передач в штрафную, которые нужно было завершить, но мы этого не сделали. Эль-Шаарави получил два удара по ноге и хромал. Я решил выпустить Довбика, надеясь, что он поможет завершить наши атаки, но этого не произошло.
Первое, что ему нужно улучшить, - это физическое состояние. Такой игрок, как он, если он не в хорошей форме, не может помочь команде в других аспектах. А нам, со своей стороны, нужно научиться использовать его эффективно.
Я говорил об этом с самого начала: ему нужно активнее доставлять мяч из глубины: когда он в форме, то может и уйти от соперника, и завершить ударом навесные передачи. Но когда он вышел на поле во втором тайме, мы почти не подавали мячи в штрафную", - цитирует Раньери TMW.
Отметим, что Довбик после своего перехода в "Рому" этим летом отменился 6 голами в 20 матчах во всех турнирах на клубном уровне.
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