Руслан Малиновский вернулся к индивидуальным тренировкам
Украинец не играл почти три месяца
Фото: Дженоа
Руслан Малиновский выложил у себя в соцсетях видео с индивидуальной тренировки.
31-летний украинский полузащитник начал выполнять беговые упражнения после того, как получил повреждение лодыжки в матче пятого тура Серии А против "Венеции" (2:0). Украинский легионер "Дженоа" впервые вернулся к тренировкам.
Руслан Маліновський повернувся до тренувань.— Andriy (@andriy_gunner) December 16, 2024
Відео - Instagram malinovskyi_18 pic.twitter.com/SktTXw6yId
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В этом сезоне Руслан Малиновский принял участие в шести матчах за "Дженоа" во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.
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