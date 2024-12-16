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Руслан Малиновский вернулся к индивидуальным тренировкам

Наши за границей

Украинец не играл почти три месяца

Руслан Малиновский вернулся к индивидуальным тренировкам

Фото: Дженоа

Новина українською

Руслан Малиновский выложил у себя в соцсетях видео с индивидуальной тренировки.

31-летний украинский полузащитник начал выполнять беговые упражнения после того, как получил повреждение лодыжки в матче пятого тура Серии А против "Венеции" (2:0). Украинский легионер "Дженоа" впервые вернулся к тренировкам.

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В этом сезоне Руслан Малиновский принял участие в шести матчах за "Дженоа" во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей.

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Источник:
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Опубликовал: Андрей Журба
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