Дело не только в простуде. Итальянский журналист рассказал о проблемах Довбика со здоровьем

Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбика испытывает проблемы с коленями. Об этом сообщил журналист Il Messaggero Стефано Карина.

"Мы все время говорим, что Довбик простудился, но проблема не в этом. Речь идет о проблемах с коленом.

Около 20 дней назад он прошел курс лечения, который занимает некоторое время. Мы не можем говорить об этом в целях конфиденциальности, но он нездоров", - сказал Карина в радиоэфире.