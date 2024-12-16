Дело не только в простуде. Итальянский журналист рассказал о проблемах Довбика со здоровьем
Этого еще не хватало
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Украинский нападающий "Ромы" Артем Довбика испытывает проблемы с коленями. Об этом сообщил журналист Il Messaggero Стефано Карина.
"Мы все время говорим, что Довбик простудился, но проблема не в этом. Речь идет о проблемах с коленом.
Около 20 дней назад он прошел курс лечения, который занимает некоторое время. Мы не можем говорить об этом в целях конфиденциальности, но он нездоров", - сказал Карина в радиоэфире.
Ранее главный тренер "Ромы"
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Источник:giallorossi.net
Опубликовал: Александр Бураков
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