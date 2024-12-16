Довбик - хвост лисиц, а то и хуже. Наши за границей. Италия

После разгромных побед "Ромы" над "Лечче" и "Брагой" без Артема Довбика в стартовом составе я задался философским вопросом: Что лучше - быть постоянным игроком "старта" в плохой команде или игроком запаса в хорошей, быть хвостом льва или головой лисицы? Оказалось, что украинец сейчас является хвостом даже не лисицы, а гораздо более слабого животного.

В "Роме" и вокруг нее всегда слишком поддаются эмоциям, как положительным, так и отрицательным. Поддались и ныне после 4:1 и 3:0, думая, что уже вышли из кризиса, выздоровели, что под мудрым и твердым руководством любимого Клаудио Раньери начали новый счастливый путь. Игра и результат в Комо (0:2) отбросили всех назад, будто тех разгромных побед и не было.

Продолжили они одну тенденцию - ужасные выступления "волков" в гостях. Они не побеждали на выезде ни в одном турнире с апреля, то есть уже при трех тренерах. И, в принципе, тянется это издавна. Еще Жозе Моуриньо саркастически заявлял, что его игроки скучают по маминой еде, потому так слабы в гостях. Похоже, уже годами скучают.

В первом тайме "Рома" играла на равных в хмурой жесткой вязкой игре, как всегда, бесполезно распоряжаясь 70-ю процентами владения мячом. Но хотя бы в целом доминировала, не позволяла сопернику многое. Однако и тогда постепенно растворялась. Ну а второй проиграла по ударам по воротам со счетом 1:14 и действительно была просто раздавлена, исчезла с поля.

Такой второй тайм - один из главных претендентов на ее худший тайм в сезоне. А таких претендентов слишком много. И пропущенные голы в добавленное время были полностью заслуженным наказанием. Раньери говорил о неправильном прочтении игры, о непростительных ошибках в эпизодах, о большем желании "Комо", но объяснить такой провал все равно не мог.

Клаудио также заявил, что доволен первым таймом, что в нем не хватало только гола. И это при том, что тогда "Рома" почти ничего не создала и никак не выглядела лучше "Комо". Но хотя бы выглядела на уровне новичка и аутсайдера Серии А. А вот во втором тайме она выглядела на совершенно позорном уровне, даже трудно сказать, насколько низкой лиги.

Еще и все это происходило на фоне кризисного соперника, не побеждавшего в девяти предыдущих матчах лиги, пропускавшего во всех 16-ти матчах во всех турнирах в сезоне. Страдавшего от травм, как заявил его тренер Сеск Фабрегас, с "разорванным от травм сердцем". Фабрегас также жаловался на слабый характер своей команды. Но против "Ромы" легко быть львом.

Кадровая и тактическая разница между первым и вторым таймами состояла в появлении во втором на поле Довбика. Раньери объяснил, да и эксперты соглашались, что в первом тайме команда отправляла много "кроссов" в штрафную (14), которым без настоящего форварда не было кому замыкать. Но во втором тайма состоялись лишь пять "кроссов" и ни один к Довбику не дошел.

Его вновь оставили одиноким, без поддержки, без мячей в штрафной (что отметил Раньери), заставляя прессинговать высоко в одиночку, много работать в глубине поля и на флангах, принимать длинные мячи спиной к воротам, бодаться с защитниками. В штрафной площадке соперника он так мяча и не коснулся.

Он отдал лишь семь передач, из них две точные. Коснулся мяча 14 раз. Трижды фолил, однажды фолили на нем, однажды выбил мяч, пытался прорваться на дриблинге (на фланге), но неудачно. Участвовал в восьми единоборствах, что за 45 минут много. В среднем за минуту на поле по числу единоборств он был лучшим в команде. Но выиграл лишь два. Восемь раз терял мяч.

По воротам он не бил. И даже принимал мячи крайне неуклюже, теряя их, отпуская далеко, находясь постоянно спиной к воротам, не лицом.

Он не вышел в стартовом составе в третий раз подряд. Что Раньери постоянно объясняет его плохой физической формой, пропуском тренировок, травмой, болезнью, а после "Лечче" и "Браги" также объяснял хорошей игрой команды без него. Против "Лечче" он вообще не был в заявке. Против "Браги", как и в Комо, вышел на замену с началом второго тайма.

Против португальцев он, вообще-то, включился в игру хорошо. За 45 минут коснулся мяча в штрафной площадке соперника десять раз - очень много. Четырежды пробил по воротам - второе место на поле. Вратарь спас от его удара и добивания. Также отдал предголевой пас ко второму голу. Заработал угловой, приведший к третьему. Пасовал с точностью 87.5 процента.

Он получал от прессы за тот матч оценки "6" (большей частью) и иногда "6.5" с комплиментами за борьбу с соперниками и создание свободных пространств для партнеров по команде, также отмечали его опасные удары.

Оценки от прессы за "Комо" - ужасные "4" и "4.5". Обычно не единолично худшие в команде, не всегда худшие вообще, ведь многие игроки "Ромы" провалились. Часть СМИ, как Gazzetta Dello Sport, даже поставили просто плохую "5". Но многие в заголовке упомянули его плохую игру. Называя его "призраком", "командиром армии неудачников".

Обозреватели и эксперты отмечают, что Артем не обладает характером бойца, не борется, не способен выгрызать, что даже реагирует на неудачи как-то индиффирентно, безразлично. А это беспокоит.

"Рома" проигрывает пятый матч лиги из последних шести, седьмой из последних девяти. В гостях в лиге не выигрывает 11-ый матч подряд при шести поражениях, во всех турнирах в гостях не выигрывает 15-ый подряд. Она остается на 12-ом месте с 16-ю очками. Лишь двумя очками над зоной вылета. С 15-ю очками позади зоны Лиги Чемпионов, девятью - Лиги Конференций.

Как сообщают СМИ, после Комо владельцы клуба семья Фридкиных пришли в ярость и угрожают уже в январе выгнать многих игроков. Говорят, что никто не может считать свое место в "Роме" обеспеченным. Честно говоря, такое впечатление, что игроки как раз жаждут оказаться среди изгнанных. Чтобы просто прекратить свои страдания.

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