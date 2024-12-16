Заба on fire, Зинченко подешевел. Тransfermarkt обновил цены на украинцев в АПЛ

Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков АПЛ . Коснулись изменения и некоторых украинцев, которые играют в Лиге.

Наиболее весомый прирост в цене оказался у защитника "Борнмута" Ильи Забарного. Его цена выросла на 6 млн евро и теперь составляет 38 млн.

Также на 2 млн евро выросла стоимость на полузащитника "Брентфорда" Егора Ярмолюка и теперь составляет 12 млн.

Ценник на вингера "Челси" Михаила Мудрика и левого защитника "Эвертона" Виталия Миколенко остался без изменений – они стоят 30 и 28 млн евро соответственно.

А вот кто в минусе – это защитник "Арсенала" Александр Зинченко, цена на которого упала на 5 млн евро и сейчас составляет 30 млн.

Украинцы в АПЛ: