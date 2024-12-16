Заба on fire, Зинченко подешевел. Тransfermarkt обновил цены на украинцев в АПЛ
Забарный - самый дорогой украинец в АПЛ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков
Наиболее весомый прирост в цене оказался у защитника "Борнмута" Ильи Забарного. Его цена выросла на 6 млн евро и теперь составляет 38 млн.
Также на 2 млн евро выросла стоимость на полузащитника "Брентфорда" Егора Ярмолюка и теперь составляет 12 млн.
Ценник на вингера "Челси" Михаила Мудрика и левого защитника "Эвертона" Виталия Миколенко остался без изменений – они стоят 30 и 28 млн евро соответственно.
А вот кто в минусе – это защитник "Арсенала" Александр Зинченко, цена на которого упала на 5 млн евро и сейчас составляет 30 млн.
Украинцы в АПЛ:
- Илья Забарный ("Борнмут", + 6 млн, 38 млн);
- Александр Зинченко ("Арсенал", - 5 миллионов евро, 30 миллионов евро);
- Михаил Мудрик ("Челси", + 0 млн, 30 млн);
- Виталий Миколенко ("Эвертон", + 0 млн, 28 млн);
- Егор Ярмолюк ("Брентфорд", +2 млн, 12 млн).
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