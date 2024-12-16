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Заба on fire, Зинченко подешевел. Тransfermarkt обновил цены на украинцев в АПЛ

Наши за границей
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Забарный - самый дорогой украинец в АПЛ

Заба on fire, Зинченко подешевел. Тransfermarkt обновил цены на украинцев в АПЛ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Авторитетный статистический портал Transfermarkt обновил данные о трансферных ценах игроков АПЛ. Коснулись изменения и некоторых украинцев, которые играют в Лиге.

Наиболее весомый прирост в цене оказался у защитника "Борнмута" Ильи Забарного. Его цена выросла на 6 млн евро и теперь составляет 38 млн.

Также на 2 млн евро выросла стоимость на полузащитника "Брентфорда" Егора Ярмолюка и теперь составляет 12 млн.

Ценник на вингера "Челси" Михаила Мудрика и левого защитника "Эвертона" Виталия Миколенко остался без изменений – они стоят 30 и 28 млн евро соответственно.

А вот кто в минусе – это защитник "Арсенала" Александр Зинченко, цена на которого упала на 5 млн евро и сейчас составляет 30 млн.

Украинцы в АПЛ:

  • Илья Забарный ("Борнмут", + 6 млн, 38 млн);
  • Александр Зинченко ("Арсенал", - 5 миллионов евро, 30 миллионов евро);
  • Михаил Мудрик ("Челси", + 0 млн, 30 млн);
  • Виталий Миколенко ("Эвертон", + 0 млн, 28 млн);
  • Егор Ярмолюк ("Брентфорд", +2 млн, 12 млн).
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Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль) Брентфорд (Лондон) Челси (Лондон) Александр Зинченко Борнмут Виталий Миколенко Михаил Мудрик Егор Ярмолюк Илья Забарный
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