Проба на допинг Михаила Мудрика дала положительный результат. Футболисту грозит длительное отстранение
Шокирующая новость
Getty Images / Global Images Ukraine
Как стало известно UA-Футбол из собственных источников, игрок "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик не попадал в заявку лондонцев из-за проваленного допинг-теста.
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После первого проваленного теста, был запрос на открытие второй пробы, которое сейчас пребывает в процессе. Футболисту грозит до четырех лет дисквалификации.
Какое именно запрещенное вещество нашли в организме футболиста - уточняется.
Последний раз Михаил Мудрик выходил на поле 28-го ноября в матче Лиги конференций против "Хайденхайма", в котором отметился забитым мячом. Последний раз в заявку "Челси" украинец попадал первого декабря в матче против "Астон Виллы".
Всего за "Челси" Мудрик отыграл 73 матча во всех турнирах, отметившись 19-ю результативными действиями.
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