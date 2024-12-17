Проба на допинг Михаила Мудрика дала положительный результат. Футболисту грозит длительное отстранение

Как стало известно UA-Футбол из собственных источников, игрок "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик не попадал в заявку лондонцев из-за проваленного допинг-теста.

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После первого проваленного теста, был запрос на открытие второй пробы, которое сейчас пребывает в процессе. Футболисту грозит до четырех лет дисквалификации.

Какое именно запрещенное вещество нашли в организме футболиста - уточняется.

Последний раз Михаил Мудрик выходил на поле 28-го ноября в матче Лиги конференций против "Хайденхайма", в котором отметился забитым мячом. Последний раз в заявку "Челси" украинец попадал первого декабря в матче против "Астон Виллы".

Всего за "Челси" Мудрик отыграл 73 матча во всех турнирах, отметившись 19-ю результативными действиями.