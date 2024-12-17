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Проба на допинг Михаила Мудрика дала положительный результат. Футболисту грозит длительное отстранение

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Шокирующая новость

Проба на допинг Михаила Мудрика дала положительный результат. Футболисту грозит длительное отстранение

Getty Images / Global Images Ukraine

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Как стало известно UA-Футбол из собственных источников, игрок "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик не попадал в заявку лондонцев из-за проваленного допинг-теста.

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После первого проваленного теста, был запрос на открытие второй пробы, которое сейчас пребывает в процессе. Футболисту грозит до четырех лет дисквалификации.

Какое именно запрещенное вещество нашли в организме футболиста - уточняется.

Последний раз Михаил Мудрик выходил на поле 28-го ноября в матче Лиги конференций против "Хайденхайма", в котором отметился забитым мячом. Последний раз в заявку "Челси" украинец попадал первого декабря в матче против "Астон Виллы".

Всего за "Челси" Мудрик отыграл 73 матча во всех турнирах, отметившись 19-ю результативными действиями.

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эксклюзив UA-Футбол Михаил Мудрик
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: UA-Футбол
Комментарии
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
17.12.2024 в 01:50
Це наочне свідчення суті Ахметівської школа облуди, брехні і здобуття результату для надприбутків за будь-що, за будь-які методи і способи. Будь-хто, залучений в цю систему, залишається на все життя травмованим цією "школою", моральною калікою, інвалідом честі і совісті, це невиправний токсин до кінця життя для ураженого цією школою.
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Комментарии 1
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
17.12.2024 в 01:50
Це наочне свідчення суті Ахметівської школа облуди, брехні і здобуття результату для надприбутків за будь-що, за будь-які методи і способи. Будь-хто, залучений в цю систему, залишається на все життя травмованим цією "школою", моральною калікою, інвалідом честі і совісті, це невиправний токсин до кінця життя для ураженого цією школою.
Ответить
0
1

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