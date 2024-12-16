Очень странные дела. Цыганык ответил на вопрос, почему не играет Мудрик

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык порассуждал о том, почему вингер " Челси " Михаил Мудрик в последнее время не играет за команду.

"Буду откровенен, иногда у журналистов ходят такие инсайды, когда лучше дождаться официальной инофрмации. Думаю, на следующей неделе все уже будем говорить об этом", - рассказал Цыгнык.

Напомним, что последний раз Михаил Мудрик выходил на поле 28-го ноября в матче Лиги конференций против "Хайденхайма", в котором отметился забитым мячом. Последний раз в заявку "Челси" украинец попадал первого декабря в матче против "Астон Виллы".

Всего за "Челси" Мудрик отыграл 73 матча во всех турнирах, отметившись 19-ю результативными действиями.