  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Очень странные дела. Цыганык ответил на вопрос, почему не играет Мудрик
В тренде

Очень странные дела. Цыганык ответил на вопрос, почему не играет Мудрик

Наши за границей

Что-то не так в этой истории

Очень странные дела. Цыганык ответил на вопрос, почему не играет Мудрик

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык порассуждал о том, почему вингер "Челси" Михаил Мудрик в последнее время не играет за команду.

"Буду откровенен, иногда у журналистов ходят такие инсайды, когда лучше дождаться официальной инофрмации.

Думаю, на следующей неделе все уже будем говорить об этом", - рассказал Цыгнык.

Напомним, что последний раз Михаил Мудрик выходил на поле 28-го ноября в матче Лиги конференций против "Хайденхайма", в котором отметился забитым мячом. Последний раз в заявку "Челси" украинец попадал первого декабря в матче против "Астон Виллы".

Всего за "Челси" Мудрик отыграл 73 матча во всех турнирах, отметившись 19-ю результативными действиями.

По теме
yellow-arrow
Забарный против хаммерс. Борнмут - Вест Хэм. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Борнмут в рамках АПЛ примет Вест Хэм. Забарный - как обычно!
yellow-arrow
Заба on fire, Зинченко подешевел. Тransfermarkt обновил цены на украинцев в АПЛ
Игорь Цыганык Челси (Лондон) Михаил Мудрик
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Youtube-канал Ігор Циганик
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Gudvin85 (Киев)
16.12.2024 в 20:39
Да потому, что он тупой. Ему раз тренер сказал, другой, третий, а он не понимает. Про его футбольный "интеллект" разве что ленивый не писал
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
Gudvin85 (Киев)
16.12.2024 в 20:39
Да потому, что он тупой. Ему раз тренер сказал, другой, третий, а он не понимает. Про его футбольный "интеллект" разве что ленивый не писал
Ответить
0
0
Лекарь (село Дарниця)
16.12.2024 в 20:20
Піде Міша по руках. Але, можливо, це і добре. Іноді, треба зробити крок взад, щоб потім зробити кілька кроків вперед. Зіна тому приклад. Вдачі, Міша.
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости