Очень странные дела. Цыганык ответил на вопрос, почему не играет Мудрик
Что-то не так в этой истории
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Украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык порассуждал о том, почему вингер "
"Буду откровенен, иногда у журналистов ходят такие инсайды, когда лучше дождаться официальной инофрмации.
Думаю, на следующей неделе все уже будем говорить об этом", - рассказал Цыгнык.
Напомним, что последний раз Михаил Мудрик выходил на поле 28-го ноября в матче Лиги конференций против "Хайденхайма", в котором отметился забитым мячом. Последний раз в заявку "Челси" украинец попадал первого декабря в матче против "Астон Виллы".
Всего за "Челси" Мудрик отыграл 73 матча во всех турнирах, отметившись 19-ю результативными действиями.
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