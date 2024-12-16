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Борнмут в рамках АПЛ примет Вест Хэм. Забарный - как обычно!

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Украинец - на месте

Борнмут в рамках АПЛ примет Вест Хэм. Забарный - как обычно!

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 16 декабря, в матче 16-го тура АПЛ "Борнмут" примет "Вест Хэм".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский центрбек "Борнмута" Илья Забарный - традиционно в старте своей команды.

Отметим, что Илья Забарный – железобетонный игрок основы своей команды в Английской Премьер-Лиге. В 15-ти играх в чемпионате выходил со старта и играл до финального свистка.

Также отметим, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча "Борнмут" - "Вест Хэм".

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