Борнмут в рамках АПЛ примет Вест Хэм. Забарный - как обычно!
Украинец - на месте
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 16 декабря, в матче 16-го тура
Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.
Украинский центрбек "Борнмута" Илья Забарный - традиционно в старте своей команды.
Отметим, что Илья Забарный – железобетонный игрок основы своей команды в Английской Премьер-Лиге. В 15-ти играх в чемпионате выходил со старта и играл до финального свистка.
Также отметим, что UA-Футбол проведет
#BOUWHU team news - how we feeling? ???? pic.twitter.com/NOAvYobZVq— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) December 16, 2024
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