Борнмут в рамках АПЛ примет Вест Хэм. Забарный - как обычно!

Сегодня, 16 декабря, в матче 16-го тура АПЛ "Борнмут" примет "Вест Хэм".

Матч начнется в 22:00 и уже известны стартовые составы команд.

Украинский центрбек "Борнмута" Илья Забарный - традиционно в старте своей команды.

Отметим, что Илья Забарный – железобетонный игрок основы своей команды в Английской Премьер-Лиге. В 15-ти играх в чемпионате выходил со старта и играл до финального свистка.