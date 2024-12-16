Известны оценки Забарного за матч против Вест Хэма в Премьер-Лиге
Оценки за матч
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 16 декабря, состоялся матч шестнадцатого тура Премьер-Лиги, в котором "Борнмут" сыграл против "Вест Хэма".
Илья Забарный вышел в стартовом составе хозяев.
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После завершения игры статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру украинского футболиста на 7.0 и 6.5 соответственно.
Илья преуспел в одном удачном обведении, отдал 80% точных передач, выиграл три воздушных единоборства и сделал 59 касаний к мячу.
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