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Известны оценки Забарного за матч против Вест Хэма в Премьер-Лиге

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Известны оценки Забарного за матч против Вест Хэма в Премьер-Лиге

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 16 декабря, состоялся матч шестнадцатого тура Премьер-Лиги, в котором "Борнмут" сыграл против "Вест Хэма".

Илья Забарный вышел в стартовом составе хозяев.

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После завершения игры статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру украинского футболиста на 7.0 и 6.5 соответственно.

Илья преуспел в одном удачном обведении, отдал 80% точных передач, выиграл три воздушных единоборства и сделал 59 касаний к мячу.

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