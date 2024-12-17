Украинский игрок может покинуть Сандерленд в ближайшее трансферное окно - Инсайдер

Назарий Русин может покинуть "Сандерленд" уже в зимнее трансферное окно.

По информации от инсайдера и корреспондента сайта "Український футбол" Дмитрия Венкова, Назарий Русин покинет "Сандерленд" в зимнее трансферное окно. Клуб принял окончательное решение о будущем 26-летнего украинца.

Пока неизвестно, отдаст ли руководство "черных котов" нападающего в аренду на вторую половину сезона, или это будет полноценный трансфер. Также на данный момент нет информации о заинтересованных клубах.

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В этом сезоне Назарий Русин принял участие в семи матчах за основную команду "Сандерленда" во всех турнирах, проведя на поле суммарно лишь 145 минут. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.