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Украинский игрок может покинуть Сандерленд в ближайшее трансферное окно - Инсайдер

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Украинский игрок может покинуть Сандерленд в ближайшее трансферное окно - Инсайдер

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Назарий Русин может покинуть "Сандерленд" уже в зимнее трансферное окно.

По информации от инсайдера и корреспондента сайта "Український футбол" Дмитрия Венкова, Назарий Русин покинет "Сандерленд" в зимнее трансферное окно. Клуб принял окончательное решение о будущем 26-летнего украинца.

Пока неизвестно, отдаст ли руководство "черных котов" нападающего в аренду на вторую половину сезона, или это будет полноценный трансфер. Также на данный момент нет информации о заинтересованных клубах.

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В этом сезоне Назарий Русин принял участие в семи матчах за основную команду "Сандерленда" во всех турнирах, проведя на поле суммарно лишь 145 минут. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.

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Сандерленд Назарий Русин
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Источник:
Dmytro Vienkov
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Romerik (YNWA)
17.12.2024 в 11:49
Один з найвдаліших продажів геллєра в історії клубу. Зуміти спихнути вчасно актив, який стрільнув в один єдиний свій сезон за кар'єру і стрибнув вище голови - це теж талант. Йовіч, коло муані і т.д. знаємо, проходили
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Комментарии 1
Romerik (YNWA)
17.12.2024 в 11:49
Один з найвдаліших продажів геллєра в історії клубу. Зуміти спихнути вчасно актив, який стрільнув в один єдиний свій сезон за кар'єру і стрибнув вище голови - це теж талант. Йовіч, коло муані і т.д. знаємо, проходили
Ответить
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