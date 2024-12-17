Реакция на новости о допинге? Мудрик закрыл комментарии на своей странице в Инстаграм
Украинец ограничил доступ к своему профилю
Getty Images/Global Images Ukraine
Как стало известно UA-Футбол из собственных источников, вингер лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик провалил допинг-тест, из-за чего футболисту грозит дисквалификация сроком до четырех лет.
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Вероятно, что на фоне новостей, касающихся этой информации, Мудрик решил ограничить доступ к своему профилю в Инстаграм, закрыв комментарии под собственными публикациями.
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Последний пост в профиле Михаила Мудрика в Инстаграм был опубликован еще 9 ноября, пять недель назад.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Андрей Журба
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