Реакция на новости о допинге? Мудрик закрыл комментарии на своей странице в Инстаграм

Как стало известно UA-Футбол из собственных источников, вингер лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик провалил допинг-тест, из-за чего футболисту грозит дисквалификация сроком до четырех лет.

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Вероятно, что на фоне новостей, касающихся этой информации, Мудрик решил ограничить доступ к своему профилю в Инстаграм, закрыв комментарии под собственными публикациями.

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Последний пост в профиле Михаила Мудрика в Инстаграм был опубликован еще 9 ноября, пять недель назад.